Циклон с похолоданием и дождями придет в Хабаровск

Так, если 5 и 6 августа в краевой столице температура воздуха днем будет +30 градусов по Цельсию, а ночью +22…+23 градуса, то с пятницы, 7 августа, резко похолодает. Днем 7 августа будет всего +15 градусов, а ночью +13 градусов. В субботу днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью до +14 градусов. В воскресенье на улице в Хабаровске днем будет +22 градуса, а ночью +16. В понедельник синоптики обещают днем +24 градуса, а ночью +19 градусов. Впрочем, со следующего вторника, 11 августа, жаркая погода снова вернется в Хабаровск. Днем температура воздуха будет +28…+29 градусов по Цельсию, а ночью +21…+23 градуса. Кроме того, с 5 по 8 августа в городе ожидаются дожди, а затем до конца следующей недели прогнозируется ясная погода.