Между украинскими военными произошли вооружённые столкновения в Сумской области

Ранее сапёр группировки «Восток» с позывным Чех рассказал, что украинские подразделения маскируются под российских военных и ведут разведку для наведения FPV-дронов. Он также отметил, что войска ВС РФ продолжают наступление в Запорожской области, обходя фланги и усиливая давление на ореховский укрепрайон ВСУ.