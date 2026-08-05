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Между украинскими военными произошли вооружённые столкновения в Сумской области

В районе села Рыжевка Сумской области произошла перестрелка между двумя подразделениями ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Источник: Life.ru

В конфликт оказались вовлечены военнослужащие 125-й отдельной тяжёлой механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. По предварительной информации, причиной инцидента стало оставление позиций бойцами подразделения теробороны, сформированного во Львовской области.

Источник также сообщил, что именно бегство части военнослужащих спровоцировало вооружённое столкновение между украинскими подразделениями.

Ранее сапёр группировки «Восток» с позывным Чех рассказал, что украинские подразделения маскируются под российских военных и ведут разведку для наведения FPV-дронов. Он также отметил, что войска ВС РФ продолжают наступление в Запорожской области, обходя фланги и усиливая давление на ореховский укрепрайон ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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