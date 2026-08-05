Красноярские ученые доказали, что изменение климата увеличило сезон пожаров в Сибири

Из-за изменения климата пожароопасный сезон в Сибири становится длиннее, а лесные пожары мощнее и разрушительнее. Об этом сообщили в Красноярском научном центре СО РАН.
Ученые сопоставили спутниковые данные о пожарах, погоде и гибели лиственничных лесов в 11 районах Сибири. Исследование показало прямую связь между ростом интенсивности огня и потерями лесного покрова. К середине XXI века продолжительность пожароопасного сезона может увеличиться на 20−35% по сравнению с концом прошлого столетия и достигнуть 115−130 дней. Повышение температуры также способствует более частым грозам, которые являются одним из основных источников лесных пожаров в Сибири.
Наиболее уязвимыми оказались центральные и северо-восточные районы, притундровые леса и тайга в зоне вечной мерзлоты. Там становится суше, снижается влажность почвы и растет риск гибели лиственниц.
«Мы прогнозируем увеличение интенсивности пожаров и доли возгораний, уничтожающих древостои. Особенно значительными изменения могут стать для лиственничных лесов», — рассказал старший научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО РАН Евгений Пономарев.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Fire.