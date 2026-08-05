Красноярские ученые доказали, что изменение климата увеличило сезон пожаров в Сибири

Ученые сопоставили спутниковые данные о пожарах, погоде и гибели лиственничных лесов в 11 районах Сибири. Исследование показало прямую связь между ростом интенсивности огня и потерями лесного покрова. К середине XXI века продолжительность пожароопасного сезона может увеличиться на 20−35% по сравнению с концом прошлого столетия и достигнуть 115−130 дней. Повышение температуры также способствует более частым грозам, которые являются одним из основных источников лесных пожаров в Сибири.