В магазинах под Красноярском нашли продукты неизвестного происхождения

Проверки прошли в торговых точках у платформ «Крючково» и «Водораздел». На прилавках находились молоко, масло, йогурты, мороженое, колбасы, шашлык, курица, сало, рыбные пресервы и копченая рыба. При этом у продукции не было ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают её происхождение, качество и безопасность.