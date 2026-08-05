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В магазинах под Красноярском нашли продукты неизвестного происхождения

В магазинах на территориях СНТ в Емельяновском округе выявили молочную, мясную и рыбную продукцию неизвестного происхождения.

В магазинах на территориях СНТ в Емельяновском округе выявили молочную, мясную и рыбную продукцию неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Красноярского края.

Проверки прошли в торговых точках у платформ «Крючково» и «Водораздел». На прилавках находились молоко, масло, йогурты, мороженое, колбасы, шашлык, курица, сало, рыбные пресервы и копченая рыба. При этом у продукции не было ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают её происхождение, качество и безопасность.

Владельцам магазинов объявили предостережения о недопустимости нарушений.