Администрация Трампа вернула компаниям 100 млрд долларов за отмененные пошлины

Тем временем 25 американских штатов подали в суд на Трампа из-за новых пошлин. Тарифы в размере от 10% до 12,5% были введены против более чем 60 стран. Власти штатов считают их незаконными. Иски подали 3 августа по инициативе Орегона, Аризоны и Калифорнии.