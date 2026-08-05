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Администрация Трампа вернула компаниям 100 млрд долларов за отмененные пошлины

Бессент отметил, что возврат денег компаниям за отмененные пошлины может занять годы.

Источник: Комсомольская правда

Администрация президента США Дональда Трампа вернула компаниям около 100 млрд долларов, собранных в виде пошлин. Об этом сообщает Financial Times.

Эта сумма составляет около 60% от 165 млрд долларов, полученных после введения тарифов «Дня освобождения». Данные представили американские таможенники в Суде США по международной торговле.

Возврат начался после того, как в феврале Верховный суд запретил использовать чрезвычайные экономические полномочия для введения пошлин. Нижестоящий суд обязал Таможенно-пограничную службу США обработать требования компаний.

При этом уже более 128 млрд долларов приняли к рассмотрению. Это означает, что в ближайшее время сумма выплат может вырасти.

«Это может занять годы судебных разбирательств и ожидания выплат», — заявлял в феврале министр финансов США Скотт Бессент.

Тем временем 25 американских штатов подали в суд на Трампа из-за новых пошлин. Тарифы в размере от 10% до 12,5% были введены против более чем 60 стран. Власти штатов считают их незаконными. Иски подали 3 августа по инициативе Орегона, Аризоны и Калифорнии.

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