Платные медуслуги в Новосибирской области. Главные перемены с 1 сентября

Слово «бюрократия» редко вызывает приятные эмоции — но за формальными процедурами стоит важная цель: обеспечить безопасность пациентов. Все регламенты, от выдачи справок до проверки документов, нужны, чтобы каждый этап оказания медпомощи был чётко выстроен и понятен.
С 1 сентября 2026 года в силу вступают обновлённые нормы: меняются Правила предоставления платных медицинских услуг и порядок оформления справок. Изменения затронут даже тех, кто давно наблюдается в частной клинике всей семьёй — всем потребуется заново подписать договор, пишет «Весь Искитим».
В Клинике Санитас подготовили справку для посетителей в связи с новыми правилами.
Идёте на приём с ребёнком? Возьмите «папку родителя».
Клиника обязана убедиться, что рядом с ребёнком — человек, который по закону вправе говорить «да» или «нет» от его имени. Это не подозрительность. Это защита вашего ребёнка.
Что положить в папку:
• Паспорт родителя (или опекуна / попечителя).
• Свидетельство о рождении ребёнка — или его паспорт, если уже есть 14 лет.
• Документ об опеке — если вы опекун или попечитель.
• Доверенность от родителей — если с малышом идёт бабушка, дедушка, тётя или любой другой взрослый.
«Мы же уже были у вас в прошлом месяце!» — да, и мы вас помним. Но по закону администратор обязан сверить документы при каждом визите. Это не недоверие к вам. Это гарантия, что никто посторонний не сможет принять решение за вашего ребёнка.
Лайфхак: позвоните в контакт-центр заранее и уточните, какие бумаги нужны именно для вашей процедуры. Сэкономите пять минут на ресепшене.
Для взрослого пациента правило проще: паспорт + СНИЛС (если его ещё нет в вашей электронной карте).
Приём по ДМС: три звонка, которые спасают вечер.
Полис ДМС — это здорово. Но программа страхования — не безлимитный пропуск, а конкретный список того, что оплачивает страховая. И иногда нужная консультация или исследование в этот список не входят. Чтобы не узнать об этом уже у стойки администратора, потратьте пять минут дома:
1. Позвоните в страховую. Убедитесь, что услуга входит в вашу программу.
2. Спросите про направление или гарантийное письмо. Некоторые процедуры без него просто не запустят.
3. Уточните категорию специалиста. Полис может покрывать приём терапевта, но не покрывать приём ведущего специалиста.
4. Соберите «тройку»: паспорт + полис ДМС + гарантийное письмо (если нужно).
5. Придите на 10−15 минут раньше. Администратору нужно получить подтверждение, что все документы в порядке. Без этого, увы, не имеет права начать приём прием по ДМС.
А если подтверждения нет? Администратор скажет об этом до процедуры — не после. И предложит варианты: подождать согласование, выбрать услугу в рамках программы или оплатить самостоятельно. Никаких сюрпризов в счёте.
Подробная памятка для застрахованных пациентов, которые планируют получить услуги по ДМС:
«Мне нужны мои документы». Как запросить и не запутаться.
Вы имеете полное право получить свою медкарту, выписку или копии заключений. Но клиника не может выдать их первому встречному — это ваша врачебная тайна, и она охраняется законом.
В запросе укажите:
• Кто пациент (ФИО, дата рождения).
• Какие именно документы нужны.
• За какой период.
• Как удобно получить (лично, почта, электронно).
• Ваш телефон для связи.
Приходите лично — возьмите паспорт. Отправляете представителя — ему понадобится доверенность. Порядок подачи заявлений обычно размещен на сайте клиник, в разделе для пациентов.
Что-то пошло не так? Давайте разберёмся.
«Большинство спорных ситуаций решаются спокойно, если есть факты: дата визита, подразделение, фамилия, что именно произошло. Напишите через официальный канал обратной связи на сайте, поставьте оценку приема или позвоните. Укажите контакт для связи — так ответ будет быстрее и точнее», — посоветовали в Клинике Санитас.
В таком случае клиника поднимет документацию, проверит запись, согласование со страховой, выслушает объяснения сотрудников. Только так можно увидеть объективную картину — без эмоций, по существу.