Автомобили Mitsubishi и ВАЗ Сергея Усольцева бесследно исчезли

По данным издания, помимо этих машин у Сергея Усольцева был личный Mitsubishi Outlander, не числившийся за предприятием. Где сейчас находится кроссовер, неизвестно. Кроме того, журналисты выяснили, что мужчине также принадлежал автомобиль ВАЗ-21102, который ранее был угнан.