Автомобили Mitsubishi и ВАЗ Сергея Усольцева бесследно исчезли

В деле о бесследном исчезновении Сергея Усольцева и его семьи в тайге Красноярского края обнаружились новые подробности. Как выяснил Aif.ru, неизвестным остается местонахождение автомобилей Mitsubishi Outlander и ВАЗ-21102, принадлежавших мужчине.
Ранее в материалах дела упоминались только два автомобиля. Первый — Skoda, на которой семья Усольцевых приехала в поселок Кутурчин перед исчезновением. Второй — Lexus, которым пользовалась Ирина Усольцева. Его впоследствии обнаружили возле подъезда дома в Сосновоборске.
По данным издания, помимо этих машин у Сергея Усольцева был личный Mitsubishi Outlander, не числившийся за предприятием. Где сейчас находится кроссовер, неизвестно. Кроме того, журналисты выяснили, что мужчине также принадлежал автомобиль ВАЗ-21102, который ранее был угнан.
СК рассматривает две версии исчезновения семьи Усольцевых. Приоритетная версия — это несчастный случай, также рассматривается криминальная. Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения.
Стало известно, что другу Сергея Усольцева пришло на почту послание от его супруги. В письме, отправленном с анонимного адреса, содержалась ссылка на файлообменник, а по этой ссылке — прощальное голосовое сообщение от якобы Ирины Усольцевой.