Ночная охота на логистику ВСУ: Какие цели поразила Армия России в Киеве ночью 5 августа

В Киевской области удары пришлись на «Терминал Бровары» (где хранились иностранные комплектующие для БПЛА), сортировочный узел «Рабен Украина», а также ещё один комплекс «Новой почты» в Броварах. Последний, по заявлению министерства, использовался для содержания беспилотников самолётного типа и запчастей к ним.