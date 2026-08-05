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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Филиппин

Рядом с Филиппинами произошло землетрясение.

Источник: Комсомольская правда

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В центре отметили, что эпицентр находился в 24 км к юго-западу от провинции Сарангани. Там проживает примерно 7,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

О последствиях сейсмического события известно немного. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, очередное мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Японии 26 июня, толчки ощущались в Токио. Эпицентр землетрясения, по данным национального метеорологического управления, находился на суше неподалеку от Токио, а очаг залегал на глубине 20 километров.