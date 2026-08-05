Школьники Хабаровского края отправятся в Москву по проекту «Кольцо открытий»

С 5 по 11 августа четверо учеников школы села Георгиевка и их педагог примут участие в пилотном проекте «Кольцо открытий». Ребята прошли конкурсный отбор. Проект реализуется Минпросвещения России и Росмолодежью по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В Москве школьники посетят ВДНХ, мультимедийный парк «Россия — моя история», парк «Зарядье» и Заповедное посольство. Также для них организована автобусно-пешеходная экскурсия «От древней Руси к современной России» с посещением Кремля, Красной площади и Собора Василия Блаженного. Завершится путешествие поездкой в города Золотого кольца — Иваново, Ярославль и Владимир.