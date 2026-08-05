Ситуация с бензином в Татарстане 5 августа: что изменилось

В начале августа 2026 года ситуация на топливном рынке Татарстана продолжает стабилизироваться после ажиотажа середины июля. Крупнейшие сети АЗС постепенно отменяют ограничения на продажу топлива. 4 августа «Газпром нефть» сообщила о полной отмене лимитов в 13 регионах, включая Татарстан. «ТАИФ-НК» снял ограничения ещё 21 июля. «Татнефть» увеличила лимит до 50 литров, но официально о его отмене не объявляла. При этом цены на топливо остаются выше прошлогодних, а разница между сетевыми и независимыми заправками сохраняется. Подробности — в материале Kazan.aif.ru.
Отмена лимитов: «Газпром нефть» сняла ограничения в 13 регионах.
4 августа сеть АЗС «Газпром нефть» официально объявила о полной отмене лимитов на продажу топлива в 13 регионах России, включая Республику Татарстан.
«Клиенты могут приобрести топливо в любом требуемом объеме в бак автомобиля или канистру. Для автолюбителей также доступна система оплаты после заправки», — сообщили в пресс-службе компании.
Список регионов, где сняты лимиты:
Москва, Санкт-Петербург;
Московская, Ленинградская, Омская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская, Вологодская, Кемеровская области;
Краснодарский край;
Чувашская Республика;
Республика Татарстан.
Актуальная информация о наличии топлива доступна на интерактивной карте на сайте и в мобильном приложении сети.
Ситуация на заправках Казани: очереди есть, но ажиотажа нет.
Мы проехали 4 августа по нескольким АЗС в Казани и зафиксировали следующую картину.
«Газпром нефть» (ул. Краснококшайская). Самая большая очередь — 15 автомобилей. Водители съезжают на станцию одна за другой. Сотрудники подтвердили, что лимиты сняты. Цены: АИ-95 — 67,42 ₽/л, АИ-92 — 62,44 ₽/л, ДТ — 75,71 ₽/л.
«Татнефть» (ул. Вахитова). Станция практически пустует, хотя топливо в наличии. Сотрудники сообщили, что лимит подняли с 30 до 50 литров ещё 10 дней назад, но официально об этом не объявляли. Цены: АИ-95 — 68,31 ₽/л, АИ-92 — 65,05 ₽/л, ДТ — 84,85 ₽/л.
«Татнефть» (ул. Чистопольская). Все колонки заняты, очередь — около 10 машин. Цены аналогичны.
«ТАИФ-НК» (ул. Гаврилова). На заправке действует полная свобода: лимитов нет, можно заливать в канистру (только сертифицированную). Однако ценник выше, чем у конкурентов: АИ-95 — 75,35 ₽/л, АИ-92 — 69,75 ₽/л, ДТ — 79,90 ₽/л.
«Лукойл» (ул. Гаврилова). На станции в наличии только дизельное топливо по 76,73 ₽/л. Бензина нет. «Когда появится, не знаю», — развела руками кассир.
IRBIS. Цены остаются высокими: АИ-92 — 79,9 ₽/л, АИ-95 — 84,9 ₽/л. Водители предпочитают заправляться на других станциях.
Контекст: как решали топливный ажиотаж.
Напомним, в середине июля Татарстан столкнулся с острым дефицитом бензина. Суточные объёмы топлива на казанских АЗС раскупались за 6 часов, у заправок выстраивались многокилометровые очереди, а частные станции поднимали цены до 120−130 рублей за литр.
Для стабилизации ситуации по распоряжению Раиса Татарстана Рустама Минниханова был создан оперативный штаб во главе с премьер-министром Алексеем Песошиным. Компании «ТАИФ» и «Татнефть» нарастили поставки топлива, в том числе из-за пределов республики. К концу июля доступность топлива в Татарстане восстановилась до 89% (топливо есть на 189 из 237 АЗС). Очереди сократились в разы, на многих станциях исчезли полностью.
Цены остаются высокими.
Несмотря на стабилизацию, средние цены на топливо в Казани остаются выше прошлогодних. По данным Росстата, за год (июнь 2025 — июнь 2026) бензин в Татарстане подорожал в среднем на 20,7%. В денежном выражении литр АИ-95 прибавил 12,1 рубля, достигнув 71 рубля; дизельное топливо выросло на 12,9 рубля — до 79,4 рубля за литр.
Средние цены в Казани на 5 августа 2026 года (по данным мониторинга):
АИ-92 68,28.
АИ-95 72,99.
АИ-98 99,99.
ДТ 79,30.
Пропан 28,73.
Разница между сетевыми и независимыми заправками сохраняется: на «Татнефти» АИ-95 стоит около 68−75 ₽/л, на IRBIS — до 90 ₽/л.
Регуляторные меры и контроль цен.
Федеральные власти задействовали административные рычаги. Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 января 2027 года, снизило нормативы биржевых продаж и разрешило выпуск топлива более низких экологических классов. В Татарстане для аграриев, общественного транспорта и экстренных служб организованы приоритетные поставки.
Татарстанское УФАС выдало предупреждение сети IRBIS, усмотрев в высоких ценах признаки нарушения антимонопольного законодательства. Сети предписано в течение 15 дней привести стоимость топлива к экономически обоснованному уровню. Владельцы IRBIS заявили о несогласии и намерении обжаловать предупреждение, ссылаясь на объективные затраты из-за отсутствия собственного НПЗ и перебоев с поставками.
Прогноз: когда отменят все ограничения.
Эксперты сходятся во мнении, что полная отмена ограничений на продажу топлива на всех АЗС возможна не ранее октября, после завершения сезона повышенного спроса. При этом цены на дизельное топливо могут начать снижаться раньше, так как его внутренний рынок насыщается быстрее из-за запрета на экспорт.
Специалисты не прогнозируют резких скачков цен, но и не ожидают возврата к уровню 2025 года. Средняя стоимость АИ-95 в Казани до конца лета, вероятно, сохранится в диапазоне 73−78 ₽/л на сетевых заправках и будет выше на независимых станциях.
Ситуация с топливом в Татарстане постепенно нормализуется. Крупные сети снимают лимиты, очереди сокращаются, но цены остаются высокими. Регулирующие органы продолжают мониторинг ситуации. Водителям рекомендуется следить за актуальной информацией о наличии топлива и ценах через официальные приложения и сайты сетей АЗС. Редакция «АиФ-Казань» продолжит следить за развитием событий.