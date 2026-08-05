Ситуация с бензином в Татарстане 5 августа: что изменилось

В начале августа 2026 года ситуация на топливном рынке Татарстана продолжает стабилизироваться после ажиотажа середины июля. Крупнейшие сети АЗС постепенно отменяют ограничения на продажу топлива. 4 августа «Газпром нефть» сообщила о полной отмене лимитов в 13 регионах, включая Татарстан. «ТАИФ-НК» снял ограничения ещё 21 июля. «Татнефть» увеличила лимит до 50 литров, но официально о его отмене не объявляла. При этом цены на топливо остаются выше прошлогодних, а разница между сетевыми и независимыми заправками сохраняется. Подробности — в материале Kazan.aif.ru.