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В Красноярске автобус сбил ребенка на велосипеде (видео)

В Красноярске в результате ДТП на улице Калинина пострадал юный велосипедист.

В Красноярске в результате ДТП на улице Калинина пострадал юный велосипедист.

Все случилось 5 августа утром. На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребенок по пешеходному переходу выезжает на проезжую часть. В этот момент водитель автобуса пытается затормозить, но наезда избежать не удается и от удара мальчик падает с велика.

По словам очевидцев, школьник получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.

В ГАИ пока никак не прокомментировали данное происшествие.

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