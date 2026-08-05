В Красноярске автобус сбил ребенка на велосипеде (видео)

Все случилось 5 августа утром. На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребенок по пешеходному переходу выезжает на проезжую часть. В этот момент водитель автобуса пытается затормозить, но наезда избежать не удается и от удара мальчик падает с велика.