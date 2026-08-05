В Красноярске автобус сбил ребенка на велосипеде (видео)

В Красноярске в результате ДТП на улице Калинина пострадал юный велосипедист.
Все случилось 5 августа утром. На кадрах с камеры наблюдения видно, как ребенок по пешеходному переходу выезжает на проезжую часть. В этот момент водитель автобуса пытается затормозить, но наезда избежать не удается и от удара мальчик падает с велика.
По словам очевидцев, школьник получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован.
В ГАИ пока никак не прокомментировали данное происшествие.
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