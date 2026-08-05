Nikkei: Япония планирует внедрить ИИ в армии для управления войсками

Япония планирует внедрить искусственный интеллект в Силы самообороны для управления войсками и ускорения выбора целей. Об этом сообщила газета Nikkei.
Вопрос рассматривают при подготовке к пересмотру трех основных документов в сфере обороны, включая стратегию национальной безопасности. Обновить их власти страны намерены до конца года.
Среди возможных вариантов — американские системы Maven Smart Systems компании Palantir и Lattice AI от Anduril Industries. Первая анализирует данные с поля боя, оценивает цели и подбирает тактику. Вторая объединяет сведения из разных источников и формирует общую картину обстановки для командования.
Также предлагается внедрить несколько подобных систем и объединить их в командном центре на базе японской Sakana AI. Он будет определять, какую программу использовать в конкретной ситуации. По данным издания, это позволит Японии сохранить определенную автономность и не зависеть исключительно от американских технологий.
Немногим ранее стало известно, что страны НАТО начнут использовать систему Maven для наблюдения за передвижениями российских войск на восточном фланге альянса. Искусственный интеллект будет анализировать изменения в расположении сил и передавать данные командованию. Кроме того, систему планируют применять для выявления целей.