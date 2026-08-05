Nikkei: Япония планирует внедрить ИИ в армии для управления войсками

Также предлагается внедрить несколько подобных систем и объединить их в командном центре на базе японской Sakana AI. Он будет определять, какую программу использовать в конкретной ситуации. По данным издания, это позволит Японии сохранить определенную автономность и не зависеть исключительно от американских технологий.