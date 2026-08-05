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Танкеры Пакистана прошли через блокаду хуситов в Красном море

Пакистанские нефтяные танкеры благополучно пересекают Баб-эль-Мандебский пролив, невзирая на угрозы со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира», ссылаясь на данные компании Windward, которая специализируется на мониторинге морских грузоперевозок.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Два судна под флагом Пакистана взяли курс из саудовского порта Янбу и без каких-либо инцидентов пересекли Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Этот проход состоялся спустя несколько дней после того, как пакистанский МИД направил хуситам предупреждение о том, что атака на корабль под флагом Пакистана будет расцениваться как посягательство на национальную безопасность страны.

Напомним, что в июле обострился конфликт между хуситами, которых поддерживает Иран, и Саудовской Аравией — стороны возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и уже атаковали танкеры королевства в Красном море. Более того, они подчеркнули, что ограничения касаются не только кораблей, принадлежащих Саудовской Аравии, но и любого морского транспорта, следующего в порты королевства или выходящего из них.

Ранее Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия запустила дипломатический механизм, чтобы не дать разгореться новому витку противостояния с йеменскими хуситами. Эр-Рияд уже провел серию консультаций с повстанцами, задействовав для этого оманских посредников. Детали возможной сделки пока не раскрываются.

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