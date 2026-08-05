Танкеры Пакистана прошли через блокаду хуситов в Красном море

Два судна под флагом Пакистана взяли курс из саудовского порта Янбу и без каких-либо инцидентов пересекли Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.
Напомним, что в июле обострился конфликт между хуситами, которых поддерживает Иран, и Саудовской Аравией — стороны возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и уже атаковали танкеры королевства в Красном море. Более того, они подчеркнули, что ограничения касаются не только кораблей, принадлежащих Саудовской Аравии, но и любого морского транспорта, следующего в порты королевства или выходящего из них.
Ранее Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия запустила дипломатический механизм, чтобы не дать разгореться новому витку противостояния с йеменскими хуситами. Эр-Рияд уже провел серию консультаций с повстанцами, задействовав для этого оманских посредников. Детали возможной сделки пока не раскрываются.