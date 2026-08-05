«Симонов и Кузнецов». На Урале впервые поставили «хулиганскую» пьесу Коляды

Режиссер сообщил, что рекомендаций, указаний по постановке от драматурга не было. Только текст, все остальное «вырастало» из него и из поведения героев. Идея постановки зрела у Константина несколько лет, пока не решил, что пора уже взяться за текст, хотя раньше и побаивался. В процессе реализации его ждала масса трудностей. Сценарий спектакля получился видоизмененный: проходные эпизоды встали на первый план, добавлены цитаты из других произведений Коляды, и даже его словечки и фразы, которые мэтр говорил, когда злился. Была проделана большая работа с художником Ариной Романенко из Санкт-Петербургской Академии искусств, подобрана музыкальная тема спектакля. Затем больше месяца — ежедневные репетиции с актерами, поиск верных воплощений…