«Симонов и Кузнецов». На Урале впервые поставили «хулиганскую» пьесу Коляды

Симонов и Кузнецов — 40-летние горе-герои, которые в погоне за легкими деньгами купили товар на базе, а затем оказались на обочине жизни. Что же будет с ними дальше?
С любовью к Мастеру
Об этом — спектакль «Симонов и Кузнецов», созданный по мотивам одноименной пьесы уральского драматурга Николая Коляды молодым екатеринбургским режиссером Константином Доминским. Сама по себе пьеса хулиганская, непричёсанная и очень игровая, особая по языку и совершенно особенной степени безнадёги и отчаянья. Творческая группа встретилась с журналистами, чтобы рассказать им о предстоящей премьере.
«Мы сделали постановку с большим уважением и любовью к Мастеру, — делится режиссер спектакля Константин Доминский. — Мой личный путь в режиссуру из актерства начался после спектакля Коляды “Ревизор”, который полностью сломал мое видение театрального искусства. Тогда я понял, что хочу работать именно так. Еще студентом ЕГТИ я написал лично Николаю Владимировичу Коляде письмо с просьбой дать прочитать его пьесы. Среди отправленных была “Симонов и Кузнецов”, написанная в 2012 году. Помню, подумал о том, как же это играть?! Стало безумно интересно, ведь пьеса очень сложная для постановки».
Режиссер сообщил, что рекомендаций, указаний по постановке от драматурга не было. Только текст, все остальное «вырастало» из него и из поведения героев. Идея постановки зрела у Константина несколько лет, пока не решил, что пора уже взяться за текст, хотя раньше и побаивался. В процессе реализации его ждала масса трудностей. Сценарий спектакля получился видоизмененный: проходные эпизоды встали на первый план, добавлены цитаты из других произведений Коляды, и даже его словечки и фразы, которые мэтр говорил, когда злился. Была проделана большая работа с художником Ариной Романенко из Санкт-Петербургской Академии искусств, подобрана музыкальная тема спектакля. Затем больше месяца — ежедневные репетиции с актерами, поиск верных воплощений…
«Сделай хороший спектакль»
Большую поддержку замыслу молодого режиссера оказал художественный руководитель Центра современной драматургии Антон Бутаков. «Я тебе доверяю, сделай хороший спектакль», — в лучших традициях Коляды напутствовал режиссера худрук.
«Актеров я подбирал по фотографиям. Было важно найти именно молодых артистов, — рассказывает Константин Доминский. — Попробовал с Григорием Гавриленко и Антоном Палициным, все сложилось. Ежедневно репетировали, что-то отметали, потом собирали заново. Спектакль “Симонов и Кузнецов” надо не столько из-за сопереживаний смотреть, сколько взглядом со стороны. Как и во всех пьесах Коляды, в нашем спектакле тоже есть проблеск надежды, хоть и мрачный. Хочется верить, что мы смогли понять и воплотить на сцене то, что написал Николай Владимирович».
Спектакль получился с характером драматурга: про свободу, риск, энергию, юмор и вызов. Премьера предстоит с ощущением масштаба и ответственности события. «Симонов и Кузнецов» будет показан в Екатеринбурге 7, 8 и 9 августа 2026 года в Центре современной драматургии. Зрителей ждет 1,5 часа действия без антракта.
Пьеса «Симонов и Кузнецов» раньше никогда не ставилась в театрах. Поэтому смело называем ее мировой премьерой в контексте Коляды. И это не памятник Николаю Владимировичу. Коляда в первую очередь драматург. И как драматург он должен продолжать жить! Спектакль «Симонов и Кузнецов» — это наш с ним диалог, продолжение его дела.