Дачи на островной территории Хабаровска уходят под воду

На катере специалисты провели патрулирование акватории и береговой черты островов, также побеседовали с дачниками, которые были на участках. Их предупредили о повышении уровней воды до опасных отметок и рекомендовали убрать по возможности урожай, перенести вещи и имущество на возвышенности, чердаки. Также сотрудники МЧС России напомнили об опасности нахождения на дачах в период большой воды.