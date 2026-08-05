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Дачи на островной территории Хабаровска уходят под воду

Сотрудники МЧС России проводят мониторинг обстановки.

Источник: AmurMedia

Повышающийся уровень Амура наибольшее влияние в настоящее время оказывает на островную часть краевой столицы — острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. По данным на утро вода зашла на территорию 34 дачных участков, также из-за разлива проток и внутренних озер есть затруднения в подходах к земельным наделам. Сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят мониторинг обстановки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС у Хабаровска ожидается, что к 7−10 августа Амур может подняться до отметок 430−450 см, а к 13−16 августа — 470−500 см (неблагоприятное явление — 450 сантиметров, опасное — 600 сантиметров). Прогнозные данные будут уточняться по мере прохождения циклонов и паводка», — говорится в сообщении.

Дачи на островной территории Хабаровска уходят под воду. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дачи на островной территории Хабаровска уходят под воду. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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На катере специалисты провели патрулирование акватории и береговой черты островов, также побеседовали с дачниками, которые были на участках. Их предупредили о повышении уровней воды до опасных отметок и рекомендовали убрать по возможности урожай, перенести вещи и имущество на возвышенности, чердаки. Также сотрудники МЧС России напомнили об опасности нахождения на дачах в период большой воды.

Дачи на островной территории Хабаровска уходят под воду. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дачи на островной территории Хабаровска уходят под воду. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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В настоящее время в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг паводковой обстановки, уточнение данных с гидропостов. Также налажено тесное межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами для оперативного необходимости реагирования на происшествия в случае осложнения обстановки.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай.

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