В Хабаровске 8 августа пройдёт международный фестиваль в честь Дня Победы

В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, и в год 80-летия Хабаровского края главной темой фестиваля станет традиционная культура народов, проживающих в регионе. Гости смогут познакомиться с национальными видами декоративно-прикладного искусства: русским, армянским, татарским, корейским, китайским, нанайским, а также с уникальным искусством коренных малочисленных народов Севера.