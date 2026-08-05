В Хабаровске 8 августа пройдёт международный фестиваль в честь Дня Победы

В Хабаровске 8 августа на набережной стадиона имени Ленина состоится международный фестиваль (0+), посвящённый Дню Победы над милитаристской Японией, окончанию Второй мировой войны, а также освобождению Корейского полуострова Красной армией и патриотами Кореи. Мероприятие начнётся в 12:00. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным, и в год 80-летия Хабаровского края главной темой фестиваля станет традиционная культура народов, проживающих в регионе. Гости смогут познакомиться с национальными видами декоративно-прикладного искусства: русским, армянским, татарским, корейским, китайским, нанайским, а также с уникальным искусством коренных малочисленных народов Севера.
Праздник откроется торжественной церемонией и концертом с участием творческих коллективов Хабаровского края и Китая. На фестивале зазвучат национальные инструменты — корейские барабаны, таджикские дутары, узбекские найи, армянские дудуки, азербайджанские тары.
Для гостей организуют тематические фотозоны с национальными костюмами, мастер-классы по каллиграфии и национальным играм. Можно будет попробовать блюда разных народов и увидеть выступления по борьбе на поясах, куреш, самбо и другим традиционным единоборствам.
На фотовыставках представят материалы о вкладе народов России в Великую Победу и о героях специальной военной операции.
Фестиваль проводится с 2004 года. Организатором выступает Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири при поддержке правительства Хабаровского края.
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