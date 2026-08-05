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Челябинцы скупают туры в Египет в августе-2026

Интерес жителей Южного Урала к отдыху у морского побережья заметно вырос в этом году.

Источник: 1obl.ru

В августе 2026 года жители Челябинска и области активно планируют зарубежный отдых у моря. По сравнению с последним летним месяцем 2025-го, спрос на туры вырос на 58%, что вывело Челябинск в один из лидеров по росту темпа бронирований среди российских городов-миллионников. А одной из самых популярных стран неожиданно стал Египет, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе агрегатора туров «Турвизор».

«Безоговорочным лидером остается Турция — +41%. Однако главная сенсация сезона — Египет. Рост составил 418%, что фактически выводит страну пирамид в ТОП-3 предпочтений челябинцев. Традиционно сильна Абхазия: +33%, а внутренняя Россия — преимущественно черноморское побережье — укрепляется умеренно: +14%», — рассказали аналитики сервиса.

Рост интереса к Египту агрегатор объясняет возможностью летать напрямую и привлекательными ценами: в августе отдохнуть в стране пирамид можно по цене отдыха в Сочи или Абхазии. По этим же причинам челябинских туристов привлекает Турция.

Интересно, что если в августе прошлого года туроператоры фиксировали единичные брони туров в Объединенные Арабские Эмираты, то в этом году их нет вообще. Их место заняли туры в Грузию, что также объясняется расширением полетной программы из челябинского аэропорта: первый рейс до Батуми отправился в июне.

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