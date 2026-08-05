Информационная безопасность: как найти работу и построить карьеру

«Я планирую поступать в вуз и продолжать развиваться в сфере информационной безопасности. Уже сейчас работаю в Positive Technologies, поэтому в ближайшее время хочу сосредоточиться на том, чтобы успешно совмещать профессиональную деятельность с учебой и постепенно углублять свои знания. Карьеру планирую строить именно в сфере ИБ: мне действительно очень нравится это направление».