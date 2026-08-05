Информационная безопасность: как найти работу и построить карьеру

Российские школьники стали чемпионами олимпиады по кибербезопасности. Сборная забрала четыре медали. В финальном этапе олимпиады, который прошел 2 июля, было два семичасовых тура. Помимо базовых упражнений имелись и высокотехнологичные задания, максимально приближенные к реальным киберугрозам.
РБК Life собрал данные о карьере в ИБ на сервисах поиска работы, узнал мнения специалистов отрасли. Также мы поспрашивали школьников-победителей о дальнейших планах (и входит ли в них карьера в ИБ) и сотрудников компаний в области кибербеза с разным уровне опыта о том, как они сами стали работать в этом направлении.
Ситуация на ИБ-рынке для начинающих.
По данным hh.ru для РБК Life, в 2026 году компании опубликовали 11,9 тыс. вакансий для специалистов в сфере информационной безопасности, при этом активность на рынке труда стала более умеренной.
Медианная предлагаемая в вакансиях зарплата для начинающих ИБ-специалистов в 2026 году составила 68,2 тыс. руб. (+17% относительно аналогичного периода 2025 года).
При этом для специалистов со стажем от года до трех лет — 89,5 тыс. руб. (+11%), от трех до шести лет — 125,7 тыс. руб. (+8%), более шести лет — 160 тыс. руб. (+10%).
Средний показатель резюме, которые ежемесячно публикуют специалисты по ИБ, в 2026 году составляет 33 тыс., и это больше прошлогодних значений на 22%.
Количество вакансий в ИБ за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го практически не изменилось (минус 3%, данные в целом по РФ), рассказали РБК Life в сервисе SuperJob.
При этом в целом по рынку труда и по IT-сфере в частности сокращение спроса на специалистов составляет 18−19%.
В SuperJob указали на то, что спрос на ИБ-специалистов стабилен, в отличие от разработки, где происходит частичное замещение рутинного кода ИИ-решениями.
В сфере кибербезопасности ИИ-инструменты повышают скорость выявления уязвимостей и генерации векторов атак, но это, в свою очередь, увеличивает потребность в квалифицированных кадрах для оперативного реагирования, анализа инцидентов и закрытия брешей.
Специалисты по ИБ в России наиболее востребованы в IТ, затем идут банки и другие финансовые организации. Третьи по популярности специалисты по ИБ, согласно SuperJob, у ретейла. Затем уже транспортные и логистические компании и государственные организации.
В ИБ готовы брать на работу начинающих специалистов без опыта, но с профильным образованием, рассказал РБК Life начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ Андрей Нуйкин.
«У нас многие начинали без опыта, и мы учили под себя», — сказал он. При этом Нуйкин отметил, что далеко не всем джунам может так повезти. Иногда компаниям «нужно, чтобы специалист с ходу начал работать: учить его некому и некогда», констатировал спикер.
Он также указал на то, что нет универсальных способов получить образование, подходящее для работы в любой компании в области информационной безопасности.
«На практике в каждой компании свои особенности. Поэтому важны общая подготовка и желание развиваться», — добавил Нуйкин.
Получить работу в ИБ без опыта, а лишь с образованием можно, однако предпочтение все равно отдают тем, кто хотя бы стажировался, сообщила РБК Life руководитель группы поиска и подбора персонала компании «Бастион» Ольга Борисова.
«Важно понимать, что преимущество при этом остается за кандидатами, которые во время обучения уже успели получить практический опыт, например, пройти стажировку или принять участие в других профильных активностях», — заметила она.
При этом Борисова указала на то, что победы и призовые места в профильных олимпиадах не гарантируют трудоустройство, но могут стать конкурентным преимуществом среди кандидатов с похожим уровнем подготовки, особенно при приеме на стажировки и junior-позиции.
По ее словам, стажировки и вакансии на младшие позиции открываются регулярно, однако ожидаемо именно на такие ставки и наиболее высокая конкуренция.
«Если выпускник выполнял практические задания на специализированных образовательных платформах и участвовал в Bug Bounty, его шансы на положительный ответ от работодателя значительно возрастают», — подчеркнула Борисова.
Истории и практические советы от будущих студентов, соискателей и работодателей.
Михаил Резниченко, стажер в Kaspersky GReAT.
«В какой-то момент отец купил мне Arduino — набор для сборки электронных схем без пайки. Это было в конце начальной школы. Сначала он показался мне слишком сложным, я его забросил. Потом опять вернулся. В общем, именно с этого набора все и началось», — отметил Резниченко.
По словам Михаила, мама с самого детства пыталась приучить его к олимпиадам. В девятом классе во Всероссийской олимпиаде школьников появился профиль по информационной безопасности в рамках предмета «Технология».
«Я поучаствовал в школьном этапе, после чего меня пригласили готовиться к следующим этапам в московскую сборную. Именно сборная очень сильно на меня повлияла. Там было много ребят-единомышленников, с которыми мы быстро нашли общий язык. Мы делились знаниями, вместе учились, вместе росли», — рассказал стажер.
По словам Резниченко, работать он начал уже после десятого класса, прошел стажировки в «Яндексе» и Т-банке. Сейчас он учится в Высшей школе экономики, на факультете информационной безопасности, и одновременно работает в Kaspersky GReAT.
Попал в компанию он далеко не случайно — его порекомендовал друг, который играет в одной команде на соревнованиях с ребятами из GReAT. После интервью и домашнего (тестового) задания он вышел на работу в GReAT на 30 часов в неделю.
При этом Резниченко признается, что в начальной школе был не самым прилежным учеником. «Да и после девятого класса тоже. Мама даже помогала мне делать домашние задания, потому что я просто не хотел ими заниматься», — заметил он.
При этом студент и стажер указал на то, что олимпиады помогли ему осознать, что ему действительно интересно.
«Олимпиады — это, по сути, маленькая профориентация. Ты решаешь задачи и вдруг понимаешь: “Вот это мне действительно интересно. Я хочу об этом читать, узнавать больше, решать еще”, — добавил он.
Даниил Мелехов, ученик 11-го класса в ОАНО «Школа Центра педагогического мастерства», Москва.
«Пока я не планировал сразу идти работать. Скорее хочу продолжить развиваться в теоретическом направлении и параллельно учиться в вузе. Возможно, со временем планы изменятся, и тогда я выберу одну из компаний, связанных с информационной безопасностью. Но сейчас мне хотелось бы глубже изучить интересующие меня области — низкоуровневое программирование и теоретическую математику. Планирую заниматься этим самостоятельно».
Ярослав Бабин, директор по продуктам для симуляции атак, Positive Technologies.
«Я узнал о своем нынешнем работодателе, еще когда учился в девятом классе. Тогда мне казалось, что это мечта — работать в одной команде с сильнейшими исследователями безопасности и учиться у них, создавать новые продукты», — отметил Ярослав.
По его словам, информации о практической кибербезопасности (то, как реально взламывают) в 2010 году было не так много и уж тем более этому нигде не учили, поэтому приходилось по крупицам собирать любые знания.
Фото: Song_about_summer / FOTODOM / Shutterstock.
В университете он учился на факультете вычислительной математики и кибернетики, но пять раз был отчислен за неуспеваемость. При этом увлекался программированием и активно участвовал в CTF-соревнованиях, но дважды не прошел собеседование в компанию из-за недостатка практического опыта. После этого Бабин сосредоточился на программах bug bounty: искал уязвимости и попутно заработал более 1 млн руб.
«В 2015 году я наконец-то устроился на работу в Positive Technologies и занимался анализом защищенности веб-приложений. В 2021 году возглавил бизнес Standoff 365, а в 2024 году сосредоточился на разработке нового стратегического продукта для автопентеста внутренней инфраструктуры PT Dephaze», — рассказал он.
По словам Бабина, сегодня похожий путь могут пройти мотивированные школьники и выпускники вузов. Участие в CTF, наработки практического опыта и вовлечение в реальные проекты позволяют получить необходимые навыки, а для работодателя такой подтвержденный практический опыт будет плюсом к диплому. В пример Бабин привел программу внутри МФТИ по развитию инженерных талантов и подготовке ИБ-специалистов.
Артём Румянцев, ученик 11-го класса в ГБОУ «Лицей “Вторая школа” имени В. Ф. Овчинникова», Москва.
«Еще до выхода на международную олимпиаду я хотел заняться чем-то немного отличающимся от олимпиадной деятельности. Например, изучением работы умных устройств (IoT) и поиском уязвимостей в них. Сейчас мне все интереснее узнавать, как устроены прикладные задачи информационной безопасности внутри компаний, поэтому я активно прохожу собеседования в ИБ-подразделения. При этом впереди поступление в вуз, поэтому сейчас думаю, как лучше совместить учебу и работу».
Константин Горбунов, эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик компании «Код Безопасности».
«В моем случае переход от классической разработки в сторону ИБ-ориентированного программирования произошел во время участия в первом крупном проекте со множеством активных пользователей», — отметил Константин.
По его словам, когда разрабатываешь pet-проекты (проект по собственной инициативе, не для работодателя), не всегда задумываешься и прогнозируешь, как тот или иной модуль может быть использован злоумышленниками, какие проверки необходимо сразу предусмотреть, а от какого функционала лучше отказаться в угоду безопасности.
Фото: bombermoon / FOTODOM / Shutterstock.
«Ни для кого не секрет, что традиционный формат образовательных программ, особенно в IТ-отрасли, не всегда поспевает за активно меняющимися технологиями. Однако и отметать обучение в вузе не стоит, ведь оно дает не только технические знания, но и всестороннее развитие за счет смежных дисциплин, и сообщество единомышленников, и доступ ко множеству карьерных мероприятий», — пояснил Горбунов.
По его мнению, оптимальный вариант, да и тренд последних лет, — программа обучения, где вуз объединяется с компанией — лидером IТ-рынка и приглашает ее представителей проводить лекции и семинары. В таком формате студент получает прикладные актуальные знания, а также знакомится с компанией, с которой может связать свою карьерную жизнь уже во время учебы, уверен он.
Николай Белоусов, ученик 11-го класса в ГБОУ «Школа № 2031», Москва.
«Сфера информационной безопасности сейчас очень быстро меняется, поэтому строить долгосрочные планы непросто. Пока мне интересно продолжать развиваться в своем направлении, даже если эти навыки не сразу удастся применить в прикладных задачах. В ближайшие годы считаю важным получить коммерческий опыт в ИБ и одновременно заложить прочную фундаментальную базу — прежде всего в математике. Поэтому планирую совмещать учебу в вузе с работой».
Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT (Глобальный центр исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского») в России.
«В мои школьные годы, по сути, было всего два вида основных соревнований: либо официальные олимпиады вроде Всероссийской олимпиады школьников, либо олимпиады, которые проводили вузы», — рассказал Дмитрий.
Галов пояснил, что сам поступил в вуз по Всероссийской олимпиаде школьников, где стал призером по информатике. Это давало право поступить без вступительных испытаний в любой вуз по соответствующему профилю.
Он указал на то, что в те годы компании почти не участвовали в этом процессе. То есть если и поддерживали, то в основном финансово. Зачастую им было важно, чтобы у ребят осталось хорошее впечатление о бренде, заметил Галов.
«В 11-м классе мы с товарищем поучаствовали в соревновании по кибербезопасности в “Лаборатории Касперского”. Это был скорее рекрутинговый проект: нас накормили, прочитали лекцию… И моего товарища взяли сразу, так как он был уже на первом курсе. А я пришел через год, после окончания школы, и меня тоже взяли стажером. С тех пор я в компании», — вспомнил он.
По словам Галова, нет единых требований к каждому — в команде работают люди с самым разным образованием, в том числе окончившие совсем не профильные вузы, и это никак не мешает им быть сильными специалистами.
Он согласился с тем, что при поиске стажеров выделяют тех, кто уже добился результатов в каких-то соревнованиях.
«Конечно, многие направления информационной безопасности невозможно освоить только по книгам. Но базовые знания — понимание операционных систем, сетей, криптографии, алгоритмов, структур данных — сегодня доступны практически каждому», — отметил Галов.
Фото: Ivanova Ksenia / FOTODOM / Shutterstock.
Он также дал рекомендации родителям. По его словам, интерес у ребенка к сфере кибербезопасности часто появляется раньше старших классов и важно поддерживать это устремление.
«Возраст стажеров постепенно снижается. Когда я сам пришел стажироваться в 18 лет, это казалось чем-то необычным — большинство приходило уже на старших курсах. Сейчас я сам недавно нанял стажера, которому только исполнилось 18 лет, и это уже воспринимается совершенно нормально», — заключил Галов.
Роман Черемных, ученик 10-го класса в АНОО «Международная школа Казани», Казань.
«Я планирую поступать в вуз и продолжать развиваться в сфере информационной безопасности. Уже сейчас работаю в Positive Technologies, поэтому в ближайшее время хочу сосредоточиться на том, чтобы успешно совмещать профессиональную деятельность с учебой и постепенно углублять свои знания. Карьеру планирую строить именно в сфере ИБ: мне действительно очень нравится это направление».