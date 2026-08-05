«Казань этого не заслуживает»: Артига извинился за разгром от «Родины»

Артига признал, что итоговый счет — не следствие тактических просчетов, а проблема в отношении к делу. «90 минут были постыдные, поэтому тут не футбольные, не тактические вопросы. Неуместно их обсуждать, когда счет 5:0. Это вопрос прежде всего отношения к работе, отношения к своей профессии, отношения к футболу», — сказал наставник.