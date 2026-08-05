Выборы-2026 в Нижегородской области: когда, где и как можно проголосовать

Уже в этом году нижегородцам предстоит одновременно выбрать депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания. В ряде муниципалитетов к ним добавятся местные выборы. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Разбираемся, какими способами можно отдать свой голос, как найти избирательный участок и кого ждать с поквартирным обходом.
Что пройдет в Нижегородской области.
В сентябре в Нижегородской области одновременно пройдут избирательные кампании трех уровней. На федеральном уровне жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва, на региональном — депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области. Кроме того, на территории ряда муниципалитетов состоятся основные и дополнительные местные выборы.
Голосование будет трехдневным и пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Такой формат утвердила Центральная избирательная комиссия России для выборов в Госдуму и совмещенных с ними кампаний.
Как объяснила заместитель председателя Избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова, главными для региона станут две крупные кампании.
«В этом году у нас проводятся совмещенные выборы как федерального, так и регионального уровня. Федеральный уровень — это выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, региональный — выборы депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области. Также на территории региона пройдет ряд муниципальных выборов», — пояснила Красильникова.
Для организации голосования будут задействованы Избирательная комиссия Нижегородской области, 61 территориальная и 2174 участковые избирательные комиссии. Всего подготовкой и проведением выборов займутся более 21 тысячи членов комиссий.
Как можно будет проголосовать.
Для нижегородских избирателей предусмотрено четыре способа участия в голосовании.
Первый и наиболее привычный — прийти на свой избирательный участок и заполнить бумажный бюллетень.
Второй вариант — проголосовать дома. Им смогут воспользоваться жители, которые по уважительной причине не могут самостоятельно добраться до участка. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию. После поступления обращения члены комиссии придут к избирателю домой.
Третий способ — механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет заранее выбрать удобный участок и проголосовать по месту нахождения, а не по адресу регистрации.
Четвертый вариант — дистанционное электронное голосование. Нижегородская область вошла в перечень регионов, где в 2026 году будет применяться федеральная система ДЭГ.
Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через портал госуслуг. Сделать это можно с 3 августа до 14 сентября 2026 года. Для участия потребуется подтвержденная учетная запись. Само дистанционное голосование начнется в 8:00 18 сентября и завершится в 20:00 20 сентября.
Где узнать адрес участка и информацию о кандидатах.
Информацию о выборах, зарегистрированных кандидатах и своем избирательном участке нижегородцы смогут найти на портале Госуслуг, сайте ЦИК России и официальном сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.
«Любой житель Нижегородской области может обратиться на официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ или на сайт Избирательной комиссии Нижегородской области. Под баннером выборов можно оперативно узнать всю необходимую информацию», — отметила Анна Красильникова.
На цифровых сервисах избиратели смогут проверить адрес участка и ознакомиться со сведениями о кандидатах на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание региона. Нижегородская область разделена на пять одномандатных округов по выборам депутатов Госдумы.
С 24 августа по 2 сентября по всей Нижегородской области пройдет адресное информирование избирателей в рамках проекта «ИнформУИК».
В нем будут участвовать более семи тысяч обходчиков. В избиркоме особо подчеркнули: посещать квартиры и дома должны исключительно члены участковых избирательных комиссий. Они расскажут жителям, какие выборы состоятся, сколько дней продлится голосование и какими способами можно воспользоваться.
«Наша задача — дойти до каждого избирателя и проинформировать о выборах, многодневном голосовании 18, 19 и 20 сентября и тех возможностях, которыми может воспользоваться каждый избиратель», — сказала Красильникова.
Что изменилось для СМИ.
Во время избирательной кампании представителям СМИ необходимо четко разделять информирование и предвыборную агитацию.
«Основной принцип средства массовой информации — объективность, достоверность и равенство прав кандидатов», — напомнила заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу Татьяна Павельева.
Даже обычный новостной материал может привести к нарушению, если одному кандидату или партии уделено заметно больше внимания, чем другим. В качестве примера Павельева привела случай, когда в публикации список одних кандидатов оказался сокращен, а фамилию другого выделили жирным шрифтом и сопроводили отдельным комментарием. В результате СМИ привлекли к административной ответственности.
Кроме того, с 15 сентября и до 21:00 20 сентября СМИ и интернет-ресурсам запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов голосования и другие исследования, связанные с выборами.
Что важно запомнить избирателю.
Голосование в Нижегородской области пройдет 18, 19 и 20 сентября. Проголосовать можно будет на участке, дома, по месту нахождения или дистанционно — выбор за избирателем. Заявление для участия в ДЭГ необходимо направить через госуслуги не позднее 14 сентября. А с 24 августа по 2 сентября жителей региона будут обходить члены участковых комиссий, чтобы лично рассказать о предстоящих выборах.
При этом в региональном избиркоме рекомендуют проверять информацию на официальных ресурсах и не полагаться на непроверенные сообщения в социальных сетях.