Выборы-2026 в Нижегородской области: когда, где и как можно проголосовать

Уже в этом году нижегородцам предстоит одновременно выбрать депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания. В ряде муниципалитетов к ним добавятся местные выборы. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Разбираемся, какими способами можно отдать свой голос, как найти избирательный участок и кого ждать с поквартирным обходом.