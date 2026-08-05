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В Хабаровске вода пришла на десятки дачных участков на островах

Спасатели объехали острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный и предупредили жителей о росте Амура.

В Хабаровске вода из-за подъёма Амура начала заходить на дачные территории островов Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, сообщает МЧС Хабаровского края.

По данным ведомства, на утро вода уже пришла на 34 дачных участка. Кроме того, из-за разлива проток и внутренних озёр местами осложнился подход к земельным наделам.

Сотрудники МЧС на катере обследовали акваторию и береговую линию островов, а также пообщались с дачниками, которые находились на своих участках. Жителей предупредили о дальнейшем подъёме воды и рекомендовали заранее убрать урожай, перенести вещи и имущество на возвышенные места и чердаки.

По прогнозам Дальневосточного УГМС, у Хабаровска уровень Амура может подняться до 430−450 сантиметров 7−10 августа. К 13−16 августа ожидается возможный подъём до 470−500 сантиметров. Отметка 450 сантиметров считается неблагоприятным явлением, 600 сантиметров — опасным.

Спасатели продолжают наблюдать за паводковой обстановкой и напоминают владельцам дач о необходимости соблюдать меры безопасности в период большой воды.

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