Медиатренды в ИИ: как пишут о технологии в России

ICT.Moscow провел семантический анализ 4,7 тыс. новостных сообщений об искусственном интеллекте, опубликованных в федеральных, отраслевых и региональных медиа и на сайтах компаний с мая 2025 года по май 2026 года. Всего в обзор вошло более 530 источников. Целью работы было определить, из каких составных частей на текущий момент складывается «технологическое ядро» ИИ и какая связь прослеживается с другими направлениями.