Медиатренды в ИИ: как пишут о технологии в России

Освещение искусственного интеллекта (ИИ) в русскоязычных СМИ неоднородно, подробности о технологии приводятся только в 33% публикаций, а 14% пересекаются с другими направлениями. Самые заметные темы — модели, агентный ИИ и робототехника. Такие выводы содержатся в подготовленных ICT.Moscow «Медиатрендах в ИИ».
ICT.Moscow провел семантический анализ 4,7 тыс. новостных сообщений об искусственном интеллекте, опубликованных в федеральных, отраслевых и региональных медиа и на сайтах компаний с мая 2025 года по май 2026 года. Всего в обзор вошло более 530 источников. Целью работы было определить, из каких составных частей на текущий момент складывается «технологическое ядро» ИИ и какая связь прослеживается с другими направлениями.
Большинство новостей об ИИ нацелено скорее на массового читателя, и в них опускаются технические детали, подробности функционирования решений и характеристики применяемых нейросетей. Только у 33% всех рассмотренных новостей явно затрагивается хотя бы одна тема внутри ИИ.
62% инфоповодов с деталями о технологии касаются различных типов ИИ-моделей. В 32% конкретизируется тип модели, чаще всего это большие языковые модели (LLM, 48%), компьютерное зрение (CV, 34%), распознавание речи (ASR, 7%).
26% занимает агентный ИИ, объединивший ИИ-агентов и мультиагентные системы, RAG, MCP. При этом ИИ-агенты показали стремительный рост с мая 2025 года.
Термины, связанные с физическим ИИ, — VLA-модели, модели мира, воплощенный ИИ — пока занимают меньше 1%.
— Физический ИИ — один из глобальных трендов, но в русскоязычных медиа связанные с ним разработки пока представлены относительно слабо. Однако среди технологических направлений, с которыми пересекается искусственный интеллект, лидирует именно робототехника с беспилотниками, то есть по сути — тот же физический ИИ, — пояснили аналитики ICT.Moscow.
Из общего массива публикаций об ИИ 14% содержат упоминания других направлений. На роботов, автономный транспорт, гражданские БАС приходится 77% из них. Тема инфраструктуры (облачные технологии, ЦОД, GPU, периферийные вычисления, ИИ-фабрики) затрагивается в 17% случаев. Цифровые двойники встречаются в 2% таких новостей.
— В медиа в контексте ИИ еще не раскрыт потенциал таких зачастую наукоемких областей, как квантовые технологии, интернет вещей, VR и AR, 5G и 6G, нейроинтерфейсы и фотоника, на каждую из которых приходится менее 2% инфоповодов, — добавили составители медиатрендов.
Отдельно рассмотрено присутствие Open Source в новостях. В общем массиве данных его доля составила всего 0,3%, и часто такие упоминания пересекаются с агентным искусственным интеллектом.
Изучить полную версию анализа по ссылке.
«Медиатренды в ИИ» являются продолжением аналитического проекта «Медиатренды в ИТ», в котором ICT.Moscow с 2020 по 2022 год изучал присутствие в российских медиа таких технологий, как искусственный интеллект, блокчейн, VR/AR, 5G, интернет вещей и др., а также зарождение новых явлений — COVID-Tech, метавселенных, цифровых двойников. Обзор основан на семантическом анализе 4,7 тыс. заголовков публикаций медиа, которые были нормализованы, чтобы минимизировать возможные искажения в данных.
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