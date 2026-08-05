Рынок курьерских услуг в первом полугодии вырос на 8,8%

В январе—июне 2026 года объем курьерских услуг, предоставленных частным лицам, вырос на 8,8% год к году, до 37 млрд руб., следует из подсчетов «Ъ» на основе данных Росстата. Темпы роста заметно замедлились: в первой половине 2025 года рынок вырос на 33,4%, за тот же период 2024 года — на 38,9%. Таким образом, за последний год темпы роста замедлились в 3,8 раза.