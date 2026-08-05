Возможные причины ЧП на канатке назвали в Нижнем Новгороде

Специалисты озвучили возможные причины остановки канатной дороги Нижний Новгород — Бор, которая остаётся закрытой до сих пор. Об этом рассказали в ИА «В городе N».
Напомним, сбой произошёл 5 июля: из‑за сильного ветра кабинки застряли на одной из опор. В тот день движение по переправе пришлось полностью остановить, а пассажиров из других кабин эвакуировали сотрудники МЧС. После инцидента объект закрыли, сейчас надзорные ведомства проводят проверки.
Эксперты Нижегородского государственного архитектурно‑строительного университета (ННГАСУ) выделяют три основные группы рисков при работе пассажирских канатных дорог: технические неисправности, ошибки персонала и внешние факторы — в том числе погодные. В данном случае спусковым механизмом стал ураганный ветер. При этом специалисты подчёркивают, что экстремальные погодные условия редко выступают единственной причиной неполадок.
Как пояснили в ННГАСУ, зачастую проблема кроется в сочетании факторов: к неблагоприятной погоде добавляются просчёты при реагировании на нештатную ситуацию либо недостаточный учёт потенциальных рисков ещё на стадии экспертиз.
Свою версию выдвинул и транспортный эксперт, автоюрист Сергей Кузин. Он допускает, что к сбою мог привести комплекс причин — в частности, человеческий фактор и износ оборудования. По его словам, канатная дорога — сложный технический объект, требующий регулярного и качественного обслуживания в строго отведённые сроки.
Несмотря на недавнюю модернизацию, нижегородскую канатку уже нельзя считать новой, а значит, вопросам техобслуживания нужно уделять особое внимание.
Ранее сообщалось, что канат Нижегородской канатной дороги планируют восстановить к началу осени.