Здание Пермской галереи признано одним из лучшим архитектурных проектов в мире

Архитектурный проект нового здания Пермской художественной галереи стал лауреатом международной премии International Architecture Awards 2026 в номинации «Музеи и объекты культуры».
Новая площадка галереи открылась для посетителей весной этого года. Проект объединил новое пятиэтажное здание и три восстановленных исторических постройки. Фасады новой части облицованы патинированной медью — отсылка к истории места: в Перми в XVIII веке находился медеплавильный завод. Общая площадь объекта культуры составляет 21,6 тысячи квадратных метров.
В залах нового здания галереи размещены полотна известных авторов, произведения авангардного искусства, уникальная коллекция деревянной скульптуры и многое другое.
Помимо экспозиционных помещений, объект включает социальную инфраструктуру, превращающую его в полноценный культурный центр и образовательный хаб. Здесь размещены реставрационные мастерские, образовательный центр, зал для лекций и детских выставок, а также библиотека, мультимедийный зал, кафе и магазин.
Напомним, премию уже более 20 лет проводит музей архитектуры и дизайна «Атенеум» (Чикаго) совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований. Ее цель — предоставить срез актуальных эстетических направлений в архитектуре и отметить объекты, которые демонстрируют высокий уровень мастерства в проектировании, строительстве, планировании и принципах устойчивого развития, а также продвигающие передовые практики девелопмента.