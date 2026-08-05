Здание Пермской галереи признано одним из лучшим архитектурных проектов в мире

Напомним, премию уже более 20 лет проводит музей архитектуры и дизайна «Атенеум» (Чикаго) совместно с Европейским центром архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований. Ее цель — предоставить срез актуальных эстетических направлений в архитектуре и отметить объекты, которые демонстрируют высокий уровень мастерства в проектировании, строительстве, планировании и принципах устойчивого развития, а также продвигающие передовые практики девелопмента.