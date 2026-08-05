В Красноярске возобновляется серия бесплатных концертов «Музыкальные пятницы»

В августе возобновляются концерты под открытым небом в рамках городского проекта «Музыкальные пятницы». Они пройдут на территории Татышев-парка, также сценой для них станут Центральная и Ярыгинская набережные. По пятницам в 19:00, уточнили в Красгорпарке. 7 августа на сцене-ракушке в Татышев-парке выступит Красноярский камерный оркестр. 14 августа здесь же все желающие могут услышать многоголосие Красноярского камерного хора. 21 августа Центральная набережная станет сценой для музыкантов Красноярского духового оркестра. Завершится череда «музыкальных пятниц» 28 августа на Ярыгинской набережной. Здесь выступит коллектив «Красный Яр». 0+