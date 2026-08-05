Белоруска вызвала милицию, когда ее 10-летний сын создал фото в нейросети

Жительница Минска позвонила в милицию из-за фото, которое ее 10-летний сын создал в нейросети. Подробности в Октябрьском РОВД рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, 10-летний школьник в нейросети создал фото похищения телевизора из собственной квартиры. ИИ-картинку мальчик отправил маме, а та позвонила в милицию.
Когда все выяснилось, 32-летняя женщина обратилась к правоохранителям, чтобы узнать, не придется ли после этой шутки ей нести ответственность за ложный вызов.
В милиции сказали, что в этой ситуации имеет место случайный вызов, когда человек не знал о розыгрыше. Преднамеренным ложным вызовом это было бы, если бы в милицию позвонил сам подросток и сказал о несуществующем преступлении.
Напомним, в Беларуси заведомо ложное сообщение, которое повлекло выезд экстренных служб (ст. 19.6 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) влечет штраф от 4 до 15 базовых величин (от 180 до 675 белорусских рублей в августе 2026 года). Если сделать это повторно в течение года, то сумма возрастает до 30 базовых величин (до 1350 рублей). Ответственность наступает с 16 лет.
Тем временем Минюст лишил лицензии крупное риелторское агентство из-за нарушений.