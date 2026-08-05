ЦБ зафиксировал рост хищений средств через банкоматы во втором квартале

Во втором квартале 2026 года злоумышленники 1,7 тыс. раз похищали средства через банкоматы. Это больше, чем за весь 2025 год, когда ЦБ зафиксировал 1,07 тыс. таких случаев. Цифры приведены в обзоре регулятора.