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Иран заявил о росте военного потенциала в период перемирия с США

Тегеран активно укрепляет обороноспособность, пока продолжаются переговоры с Вашингтоном. Об этом в среду заявил официальный представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы максимально использовали возможности меморандума о взаимопонимании и каждый момент прекращения огня», — подчеркнул он в эфире государственного телевидения Ирана.

По словам Акраминии, пауза в боевых действиях позволила восстановить поврежденную технику и запустить выпуск новых вооружений. Он также уточнил, что в противостоянии с США использовались беспилотники нового поколения, характеристики которых раскроют позднее.

В прошлом месяце исполняющий обязанности министра обороны Маджид ибн аль-Реза отмечал, что конвейеры по производству ракет и дронов работали без перерывов. Он уточнил, что объемы выпуска БПЛА сейчас втрое превышают довоенные показатели.

Ранее генерал Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Мохебби заявил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня военный потенциал страны существенно вырос.

«Если противник вернется на военную арену, тип операции, география боя и даже тип используемого оружия будут другими, и Корпус стражей Исламской революции полностью готов ко всем возможным сценариям», — предупредил он.

Переговорный процесс между Ираном и США продолжается. 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что итоги диалога между Вашингтоном и Тегераном прояснятся в ближайшие дни. «Результаты переговоров между США и Ираном могут стать известны в течение ближайших 48 часов», — отреагировал Трамп, не вдаваясь в подробности возможных договоренностей.

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