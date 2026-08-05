Иран заявил о росте военного потенциала в период перемирия с США

Переговорный процесс между Ираном и США продолжается. 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что итоги диалога между Вашингтоном и Тегераном прояснятся в ближайшие дни. «Результаты переговоров между США и Ираном могут стать известны в течение ближайших 48 часов», — отреагировал Трамп, не вдаваясь в подробности возможных договоренностей.