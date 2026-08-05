Иран заявил о росте военного потенциала в период перемирия с США

«Мы максимально использовали возможности меморандума о взаимопонимании и каждый момент прекращения огня», — подчеркнул он в эфире государственного телевидения Ирана.
По словам Акраминии, пауза в боевых действиях позволила восстановить поврежденную технику и запустить выпуск новых вооружений. Он также уточнил, что в противостоянии с США использовались беспилотники нового поколения, характеристики которых раскроют позднее.
В прошлом месяце исполняющий обязанности министра обороны Маджид ибн аль-Реза отмечал, что конвейеры по производству ракет и дронов работали без перерывов. Он уточнил, что объемы выпуска БПЛА сейчас втрое превышают довоенные показатели.
Ранее генерал Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Мохебби заявил, что с момента вступления в силу режима прекращения огня военный потенциал страны существенно вырос.
«Если противник вернется на военную арену, тип операции, география боя и даже тип используемого оружия будут другими, и Корпус стражей Исламской революции полностью готов ко всем возможным сценариям», — предупредил он.
Переговорный процесс между Ираном и США продолжается. 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что итоги диалога между Вашингтоном и Тегераном прояснятся в ближайшие дни. «Результаты переговоров между США и Ираном могут стать известны в течение ближайших 48 часов», — отреагировал Трамп, не вдаваясь в подробности возможных договоренностей.