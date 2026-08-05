В Красноярском крае бизнесмена обвинили в краже 456 кубов песка

«На базе у фигуранта нашли кучу песка, а в его телефоне — записи разговоров, где он обсуждает с женой, “как отмазаться” и что делать, если поймают. “Пусть факт добычи для собственных нужд сделают и всё”, — говорит он в одном из диалогов», — рассказывают в прокуратуре.