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В Красноярском крае бизнесмена обвинили в краже 456 кубов песка

Предприниматель из Ермаковского округа предстанет перед судом за незаконную добычу 456 кубометров песка. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Предприниматель из Ермаковского округа предстанет перед судом за незаконную добычу 456 кубометров песка. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По версии следствия, с лета 2024 года мужчина без лицензии разрабатывал карьер рядом с селом Нижний Суэтук. Песок он использовал для производства арболитовых блоков в поселке Песочный. Для добычи предприниматель арендовал экскаватор и нанял водителей. Ущерб государству оценили в 365 тысяч рублей.

Разработку карьера обнаружили после обращения местного жителя. Позже полицейские нашли технику, грузовики с песком и его запасы на базе предпринимателя. Объем добычи подтвердили специалисты и космические снимки.

«На базе у фигуранта нашли кучу песка, а в его телефоне — записи разговоров, где он обсуждает с женой, “как отмазаться” и что делать, если поймают. “Пусть факт добычи для собственных нужд сделают и всё”, — говорит он в одном из диалогов», — рассказывают в прокуратуре.

Его обвинили в краже в крупном размере. Дело рассмотрит Ермаковский районный суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также с него требуют взыскать 456 тысяч рублей за песок и проведение маркшейдерских работ.

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