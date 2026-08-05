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Автобусный маршрут № 247 «Балахна — улица Дубравная» могут продлить до станции «Варя»

Данный вариант рассматривается на замену маршруту № 308.

Источник: Время

Автобусный маршрут № 247 «Автостанция Балахна — улица Дубравная» могут продлить до улицы Коммунальной в Нижнем Новгороде (рядом со станцией «Варя). Об этом ИА “Время Н” сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

«Данный вариант призван стать заменой маршруту № 308 в целях обеспечения транспортной доступности для жителей микрорайона Правдинск», — отметили специалисты ЦРТС.

Ранее мы писали, что с 5 августа на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде запретят остановку и стоянку.