Автобусный маршрут № 247 «Балахна — улица Дубравная» могут продлить до станции «Варя»

Автобусный маршрут № 247 «Автостанция Балахна — улица Дубравная» могут продлить до улицы Коммунальной в Нижнем Новгороде (рядом со станцией «Варя). Об этом ИА “Время Н” сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.