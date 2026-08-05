В Прикамье завершён капремонт моста через реку Барду

Капремонт моста через реку Барду завершён, сообщили в правительстве Пермского края.
Он находится на 19-м километре региональной дороги, ведущей к Чайковскому. Длина сооружения — 45,4 метра, с подходами — 136 метров. За время ремонта специалисты усилили конструкции моста, восстановили опоры, балки пролётного строения и другие элементы.
Было обновлено дорожное полотно и ограждения. Также специалисты смонтировали водоотвод, укрепили русло реки, на подходах положили свежий асфальт и нанесли разметку. Рабочая приёмка уже прошла — специалисты проверили сооружение на соответствие нормативам. Сейчас мост ждёт итоговую приёмку, после которой, если замечаний не будет, подпишут акт о вводе в эксплуатацию. Как уточнили власти, этот мост важен для жителей нескольких сёл и деревень, так как по нему можно добраться до больницы, поликлиники и школ в окружном центре. В Бардымском округе в этом году по нацпроекту отремонтируют ещё четыре моста — через реки Искирь, Казьмакты, Баршинду и Тюндюк. Всего в Прикамье в этом сезоне работы пройдут на 30 искусственных сооружениях.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Пермском округе стартовал капремонт моста через реку Бабку. Завершить работы планируют в 2027 году.