В Прикамье завершён капремонт моста через реку Барду

Было обновлено дорожное полотно и ограждения. Также специалисты смонтировали водоотвод, укрепили русло реки, на подходах положили свежий асфальт и нанесли разметку. Рабочая приёмка уже прошла — специалисты проверили сооружение на соответствие нормативам. Сейчас мост ждёт итоговую приёмку, после которой, если замечаний не будет, подпишут акт о вводе в эксплуатацию. Как уточнили власти, этот мост важен для жителей нескольких сёл и деревень, так как по нему можно добраться до больницы, поликлиники и школ в окружном центре. В Бардымском округе в этом году по нацпроекту отремонтируют ещё четыре моста — через реки Искирь, Казьмакты, Баршинду и Тюндюк. Всего в Прикамье в этом сезоне работы пройдут на 30 искусственных сооружениях.