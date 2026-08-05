Минсельхоз: Из-за обильных дождей в июле в Калининградской области техника не может выйти в поля

Уборочная кампания 2026 года для аграриев Калининградской области даётся нелегко: из-за обильных дождей в июле техника не может выйти в поля. Тем не менее калининградские сельхозпредприятия приступили к сбору озимых зерновых, масличных, молодого картофеля и овощей открытого грунта, — сообщили в ведомстве.