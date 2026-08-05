Минсельхоз: Из-за обильных дождей в июле в Калининградской области техника не может выйти в поля

Из-за обильных дождей, которые были в Калининградской области в июле, техника не может выйти в поля. Информацию об этом опубликовали на странице регионального Минсельхоза «ВКонтакте».
Уборочная кампания 2026 года для аграриев Калининградской области даётся нелегко: из-за обильных дождей в июле техника не может выйти в поля. Тем не менее калининградские сельхозпредприятия приступили к сбору озимых зерновых, масличных, молодого картофеля и овощей открытого грунта, — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, аграрии уже убрали свыше 10,8 тысячи гектаров и намолотили более 63,4 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 58,6 центнера на гектар. Среди лидеров — Нестеровский округ. Здесь валовый сбор зерновых составил 10,5 тысячи тонн. Урожайность в Гвардейском районе достигла 80,9 центнера на гектар.
Рапс убрали с площади 8,1 тысячи гектаров или 11% от общей посевной. Валовый сбор — 23,3 тысячи тонн. Средняя урожайность составляет 28,6 центнера на гектар.
«Впереди ещё большой фронт работ: предстоит убрать порядка 198 тысяч га зерновых, зернобобовых и масличных культур. Параллельно идёт уборка овощей — в том числе картофеля, капусты и свёклы. Картофеля накопано 0,8 тысячи тонн с 24 гектаров, овощей — 1,4 тысячи тонн с площади 118 гектаров», — добавили в министерстве.
Отметим, что летом 2025 года дожди также снижали темпы уборочной кампании в Калининградской области. Из-за переувлажнения почвы комбайны вынуждены простаивать по несколько дней.