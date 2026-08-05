Mash: Лайма Вайкуле готова продать свой особняк россиянам на миллион евро дороже

Авторы материала отмечают, что просмотры недвижимости проходят регулярно, однако найти покупателя за все это время так и не удалось. При этом риелторы тщательно проверяют потенциальных клиентов и в первую очередь рассматривают иностранцев, не имеющих российского гражданства, в том числе двойного. Кроме того, русскоязычных покупателей просят воздерживаться от политических заявлений. Однако Telegram-канал уточняет, что для граждан РФ возможно исключение — при увеличении стоимости сделки на один миллион евро.