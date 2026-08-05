Каратисты из Хабаровского края успешно выступили на трёх международных турнирах

По итогам соревнований каратисты в упорной борьбе завоевали восемь медалей. Дважды бронзовыми призерами в возрастной категории 14 лет стали Артем Данильченко и Валерия Овчинникова. В возрастной категории 25 лет серебряную и бронзовую медали завоевала Александра Стрик, две бронзы у Максима Жилина.