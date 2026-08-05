Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каратисты из Хабаровского края успешно выступили на трёх международных турнирах

Спортсмены вернулись с медалями из Кореи и Таиланда.

Источник: Хабаровский край сегодня

Спортсмены из Хабаровского и Нанайского районов завоевали медали трёх международных турниров по тхэквондо. Соревнования проходили в Таиланде и Южной Корее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Паттайе завершился The 9-th heroes taekwondo international championship. Участие приняли более 1500 спортсменов из 31 государства. Хабаровский край представили воспитанники спортивной школы Хабаровского района из села Некрасовка.

По итогам соревнований каратисты в упорной борьбе завоевали восемь медалей. Дважды бронзовыми призерами в возрастной категории 14 лет стали Артем Данильченко и Валерия Овчинникова. В возрастной категории 25 лет серебряную и бронзовую медали завоевала Александра Стрик, две бронзы у Максима Жилина.

Ранее спортсмены участвовали в двух турнирах в Южной Корее. Соревнования Korea Open в городе Чунчхон и Yangju city open в Янгджу собравших около 5000 участников из 55 стран.

‎‎На счету россиян более 40 медалей.