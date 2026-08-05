Каратисты из Хабаровского края успешно выступили на трёх международных турнирах

Спортсмены из Хабаровского и Нанайского районов завоевали медали трёх международных турниров по тхэквондо. Соревнования проходили в Таиланде и Южной Корее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Паттайе завершился The 9-th heroes taekwondo international championship. Участие приняли более 1500 спортсменов из 31 государства. Хабаровский край представили воспитанники спортивной школы Хабаровского района из села Некрасовка.
По итогам соревнований каратисты в упорной борьбе завоевали восемь медалей. Дважды бронзовыми призерами в возрастной категории 14 лет стали Артем Данильченко и Валерия Овчинникова. В возрастной категории 25 лет серебряную и бронзовую медали завоевала Александра Стрик, две бронзы у Максима Жилина.
Ранее спортсмены участвовали в двух турнирах в Южной Корее. Соревнования Korea Open в городе Чунчхон и Yangju city open в Янгджу собравших около 5000 участников из 55 стран.
На счету россиян более 40 медалей.