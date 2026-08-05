Воронежец Иван Негробов получил почетное звание «Заслуженный артист РФ»

Иван Негробов в 2011 году окончил с отличием Воронежское хореографическое училище и сразу же был принят в труппу Воронежского государственного театра оперы и балета. С 2015 года является ведущим солистом театра. В 2022 году он стал лауреатом премии «Браво» за роль Солора в балете «Баядерка».