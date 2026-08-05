Июнь дал надежду, но итоги полугодия показали спад: что происходит со строительством жилья в Калининграде

Объём строительных работ в Калининградской области в первом полугодии 2026 года снизился по сравнению с прошлогодним показателем. За шесть месяцев организации выполнили работы на 39,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 83% от уровня января-июня 2025 года. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении Калининградской области в первом полугодии.
При этом в июне 2026 года по сравнению с маем объёмы строительных работ выросли в 2,4 раза — до 10,4 млрд рублей. По отношению к июню 2026 года рост составил 40,5%.
Калининградские строительные компании сохраняют определённый объём будущих заказов. На конец июня портфель контрактов у организаций, не относящихся к малому бизнесу, составлял 19,4 млрд рублей. Этого объёма хватит примерно на 4,8 месяца.
Что касается жилищного строительства, то в регионе за первое полугодие ввели 393,9 тыс. кв. метров жилья. Это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего был построен 1 821 жилой дом, в которых разместилось около 4,9 тыс. квартир.
Основной объём нового жилья обеспечили индивидуальные застройщики. На долю частных домов, в том числе в СНТ, пришлось 57,8% от общего ввода. За шесть месяцев частники построили 1 705 домов общей площадью 227,8 тыс. кв. метров.
В СНТ построено 649 жилых домов общей площадью 64,1 тыс. кв. метров. Это на 15,7% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.
В июне 2026 года по сравнению с маем ввод в эксплуатацию жилья в регионе вырос в 2,2 раза. По отношению к июню 2025 года рост составил 80,3%.
В июле средняя цена квадратного метра в новостройках Калининграда выросла на 1,6% и достигла 167,5 тысячи рублей, а стоимость квартиры — на 1,3%, до 8,96 млн рублей.