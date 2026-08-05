Июнь дал надежду, но итоги полугодия показали спад: что происходит со строительством жилья в Калининграде

Объём строительных работ в Калининградской области в первом полугодии 2026 года снизился по сравнению с прошлогодним показателем. За шесть месяцев организации выполнили работы на 39,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 83% от уровня января-июня 2025 года. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении Калининградской области в первом полугодии.