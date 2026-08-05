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Грибников в Новосибирской области начали проверять с помощью дронов

В Новосибирской области стартовал грибной сезон. На фоне жаркой погоды в регионе вырос риск лесных пожаров, поэтому сотрудники лесного хозяйства перешли на усиленный режим патрулирования.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, главная задача рейдовых групп — следить за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности.

Особое внимание инспекторы уделяют грибникам. Специалисты проверяют, чтобы посетители лесов не оставляли мусор, не разводили костры и не нарушали правила, которые помогают сохранить природу.

Для патрулирования используют мобильные группы и беспилотники. Дроны позволяют быстро обследовать большие участки леса и своевременно выявлять нарушения.

В министерстве напомнили, что в лесу важно соблюдать не только правила пожарной безопасности, но и меры предосторожности. Даже опытные грибники могут потеряться, особенно в жаркую погоду и в густой растительности.

Жителям советуют не уходить далеко от знакомых маршрутов, иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и по возможности не отправляться в лес в одиночку.

Если вы заметили лесной пожар или стали свидетелем другого происшествия, сообщить об этом можно по телефонам: 8 (383) 200−10−35, 8 (800) 100−94−00 или 112.