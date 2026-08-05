Грибников в Новосибирской области начали проверять с помощью дронов

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, главная задача рейдовых групп — следить за соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности.
Особое внимание инспекторы уделяют грибникам. Специалисты проверяют, чтобы посетители лесов не оставляли мусор, не разводили костры и не нарушали правила, которые помогают сохранить природу.
Для патрулирования используют мобильные группы и беспилотники. Дроны позволяют быстро обследовать большие участки леса и своевременно выявлять нарушения.
В министерстве напомнили, что в лесу важно соблюдать не только правила пожарной безопасности, но и меры предосторожности. Даже опытные грибники могут потеряться, особенно в жаркую погоду и в густой растительности.
Жителям советуют не уходить далеко от знакомых маршрутов, иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и по возможности не отправляться в лес в одиночку.
Если вы заметили лесной пожар или стали свидетелем другого происшествия, сообщить об этом можно по телефонам: