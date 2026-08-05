Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до пяти

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Пять человек получили травмы при съезде в кювет автобуса в Хабаровском крае, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по региону.
Ранее в ГИБДД РИА Новости рассказали, что автобус шел из Комсомольска-на-Амуре, водитель, по предварительным данным, не выбрал заранее безопасную скорость, из-за чего автобус съехал в кювет. Ранее в ГИБДД сообщали о трех пострадавших, включая ребенка.
«В салоне находилось около 80 пассажиров, пятеро из которых получили травмы. Степень вреда их здоровью устанавливается», — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
Ведомство возбудило по факту ДТП уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
В рамках расследования специалисты дадут оценку действиям лиц, ответственных за организацию пассажирских перевозок, в частности, за выпуск на линию технически исправных автобусов.