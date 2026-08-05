Число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае выросло до пяти

Ранее в ГИБДД РИА Новости рассказали, что автобус шел из Комсомольска-на-Амуре, водитель, по предварительным данным, не выбрал заранее безопасную скорость, из-за чего автобус съехал в кювет. Ранее в ГИБДД сообщали о трех пострадавших, включая ребенка.