В Норильске семерых человек будут судить за нелегальное казино

В Норильске завершено расследование уголовного дела против семи местных жителей. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В апреле 2025 года фигуранты арендовали помещение на улице Нансена, разместили компьютеры и организовали подпольный игровой клуб. Работу обеспечивали кассиры и управляющие. С апреля по декабрь 2025 года группа получила доход более 2,2 миллиона рублей.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее мы сообщали, что предприниматель украл 456 кубометров песка в Красноярском крае.