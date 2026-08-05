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В Норильске семерых человек будут судить за нелегальное казино

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ.

В Норильске завершено расследование уголовного дела против семи местных жителей. Они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В апреле 2025 года фигуранты арендовали помещение на улице Нансена, разместили компьютеры и организовали подпольный игровой клуб. Работу обеспечивали кассиры и управляющие. С апреля по декабрь 2025 года группа получила доход более 2,2 миллиона рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее мы сообщали, что предприниматель украл 456 кубометров песка в Красноярском крае.