Доходы бюджета Курска выросли на 932 млн рублей

Депутаты Курского городского собрания на внеочередном 35-м заседании внесли изменения в бюджет Курска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, согласно которым доходы казны выросли на 932,3 млн руб. — до 19,7 млрд руб. Расходы бюджета не изменились — они составят 20,9 млрд руб. Об этом сообщила председатель городского собрания Надежда Пономарева в соцсети «ВКонтакте».