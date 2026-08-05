Челябинское предприятие закрыли из-за выпуска фальшивого масла

Инспекторы выявили схему с фиктивным производством. В день проверки, когда цеха фактически пустовали, сотрудник предприятия оформил в системе «Меркурий» документы на почти 2,8 тонны масла «Крестьянское» и «Традиционное». Компания уже получала предупреждения и штрафы с 2023 года, однако нарушения продолжались, что и привело к жесткой мере со стороны надзорного органа.