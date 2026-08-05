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В Новосибирске на Оби спасли семью с 2-летним ребёнком на сапборде

Спасатели МАСС вытащили из воды родителей и девочку.

Источник: НДН.ИНФО

Перевернувшийся сапборд обнаружили 4 августа у жилого комплекса «Марсель» в Новосибирске. На нём были мужчина 34 лет, женщина 28 лет и их двухлетняя дочь.

Ребёнку удалось спастись благодаря спасательному жилету. Взрослые же не были экипированы.

По информации спасателей МАСС, от мужчины и женщины чувствовался запах алкоголя. Их передали медикам для осмотра.

Эксперты напоминают, что на воде необходимо использовать спасательные жилеты, не употреблять алкоголь и следить за детьми.

Татьяна Картавых