Таиланд направил России письмо после расправы над россиянами

Официальный Бангкок направил в Москву дипломатическое послание с выражением скорби в связи с убийством двух российских туристов в курортной зоне Паттайи.
Встречу с российским послом Евгением Томихиным провела генеральный директор Европейского департамента таиландского внешнеполитического ведомства Сомруди Пупхронэк. Она вручила собеседнику письмо от заместителя премьер-министра и министра иностранных дел королевства Сихасака Пхуангкеткеу, адресованное Лаврову. Представитель Таиланда заверила, что власти страны уделяют расследованию максимальное внимание и готовы оказывать полное содействие российским коллегам.
Местная полиция задержала предполагаемых преступников 31 июля. В ходе допросов фигуранты дали признательные показания и указали место, где спрятали тела убитых — в лесном массиве на юге Паттайи. Жертвами стали 22-летняя Диана Назимова и её 17-летний брат Роман.
По версии следствия, мотивом нападения стал угон мотоцикла, на котором передвигались россияне. О пропаже брата и сестры стало известно ранним утром 26 июля — именно тогда они покинули дом и перестали выходить на связь.
Таксисты в Паттайе перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми.
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