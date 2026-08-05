В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты 5 августа

Судя по онлайн-табло, задержек пока нет. В регионе с 06:25 действует беспилотная опасность. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета. Напомним, склад Wildberries под Самарой атаковали БПЛА 2 августа. В результате этого он почти полностью выгорел. Сейчас ведется устранение последствий.