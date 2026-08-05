В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты 5 августа

В среду, 5 августа, в самарском аэропорту ограничили полеты. Воздушное пространство Курумоча закрыто примерно с 10 часов утра. Об этом сообщает Росавиация.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», — рассказали в пресс-службе.
Судя по онлайн-табло, задержек пока нет. В регионе с 06:25 действует беспилотная опасность. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета. Напомним, склад Wildberries под Самарой атаковали БПЛА 2 августа. В результате этого он почти полностью выгорел. Сейчас ведется устранение последствий.
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