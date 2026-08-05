Огромную свалку обнаружили на сельхозземлях в Нижегородской области

На участке зафиксированы серьёзные загрязнения: на площади 350 кв. м разбросаны доски, стекло, шифер, мебель и изделия из пластика. Ещё на 25 кв. м плодородный слой почвы перекрыт металлом и железобетонными плитами. Кроме того, территория заросла деревьями и сорной растительностью.