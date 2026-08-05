Огромную свалку обнаружили на сельхозземлях в Нижегородской области

В Семёновском округе выявили масштабную несанкционированную свалку. Как рассказали в пресс‑службе управления Россельхознадзора по Нижегородской области, а также республикам Марий Эл и Мордовия, мусор скопился на земельном участке площадью свыше 88 га — неподалёку от деревни Заево. При этом назначение территории — ведение сельскохозяйственной деятельности.
По данным ведомства, ещё до 2 июня 2026 года собственник должен был устранить нарушения, но проверка 4 августа показала, что никаких действий предпринято не было.
На участке зафиксированы серьёзные загрязнения: на площади 350 кв. м разбросаны доски, стекло, шифер, мебель и изделия из пластика. Ещё на 25 кв. м плодородный слой почвы перекрыт металлом и железобетонными плитами. Кроме того, территория заросла деревьями и сорной растительностью.
В связи с бездействием владельца ему выдано повторное предписание. Теперь привести участок в надлежащее состояние необходимо до 5 июля 2027 года.
Ранее были опубликованы эскизы нового цеха на территории свалки в Сормове.