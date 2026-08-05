Демешин: дорожные работы в Хабаровском крае выполнены на 70%

В Хабаровском крае уже сделали 70% дорог, запланированных на этот сезон по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В Хабаровском районе все 8 участков сдали досрочно — подрядчики уже приступили к объектам 2027 года. В этом году по нацпроекту отремонтируют 60 участков общей протяженностью более 142 км. В Комсомольске-на-Амуре завершили ремонт участка Московского проспекта у станции скорой помощи — раньше там была грунтовая дорога, теперь машины выезжают беспрепятственно. Сдали отрезки Комсомольского шоссе, Магистрального шоссе у вокзала и улицы Орловской на выезде из города. В Хабаровске готовы улицы Выставочная и бульвар Москвитина, еще пять объектов — в высокой степени готовности, включая улицы Запарина, Серышева и проспект 60-летия Октября. В Советской Гавани ремонтируют 13 участков, в Амурске — 6. Западное шоссе, основной въезд в Амурск, готово на 96%. В Ванино, который впервые участвует в нацпроекте, меняют улицу Цыганкова — одновременно с дорогой обновляют коммунальные сети, чтобы потом не вскрывать новый асфальт. «У Хабаровского края нет окраин. Развиваться должны не только крупные города, но и малые населенные пункты. Жители уже видят изменения, и эту работу будем продолжать», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.