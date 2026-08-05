Сотрудница пункта выдачи отменяла заказы и забирала деньги себе — ущерб составил 180 тысяч рублей

В полицию Комсомольского района обратился представитель компании пунктов выдачи товаров с заявлением о мошенничестве. При ревизии он обнаружил недостачу денежных средств — более 180 тысяч рублей. Злоумышленницу задержали, ей оказалась 32-летняя сотрудница пункта выдачи заказов. С мая прошлого года она делала заказы на маркетплейсе. При поступлении товаров в пункт выдачи она отменяла покупки, деньги возвращались на ее банковский счет, после чего она незаметно забирала вещи себе. Женщина рассказала, что товары заказывала для себя и нужд семьи. Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб полностью возмещен. С обвиняемой взяли обязательство о явке.