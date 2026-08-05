Дорога вдоль жилых домов на улице Аэродромной будет отремонтирована

Напомним, что уже больше месяца улица Аэродромная полностью перекрыта в связи с прокладкой газопровода к строящейся Хабаровской ТЭЦ-4. И все это время транспорт, в том числе и большегрузный, использует для движения проезд вдоль домов № 9 и № 11 по улице Аэродромной, разбивая его, что крайне не нравится местным жителям. На месте побывал депутат Госдумы РФ Максим Иванов, который пообщался с подрядчиками и заявил, что в ближайшее время начнется ремонт разбитого проезда. А если говорить про саму улицу Аэродромную, то укладка нового газопровода на ней завершена уже на 87% — проложено свыше 12 километров трубы. Монтаж газопровода скоро завершится, но уже сейчас подрядчик приступил к благоустройству улицы Аэродромной. Так, рабочие уже установили бордюры и отсыпали гравием проезжую часть, а в скором будущем им предстоит уложить на дороге новый асфальт, обустроить тротуары и установить современные автобусные остановки. Завершить все ремонтные работы на улице Аэродромной подрядчики должны 27 августа, а с 1 сентября на этой дороге планируется открыть движение всех видов транспорта. По словам депутата Максима Иванова, после окончания ремонта он вернется на этот объект и вместе с жителями района проверит качество выполненной работы.